Museus do País terão segurança modernizada A delegada federal Isabelle Vasconcellos chegou, na manhã desta quarta-feira, ao Museu Imperial, em Petrópolis. Acompanhada de agentes, ela fará uma inspeção no esquema de segurança do museu, onde está guardada uma das peças mais valiosas das coleções nacionais, a coroa de Dom Pedro 2.º. A visita faz parte de um convênio entre o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal para a modernização dos sistemas de segurança dos museus federais. A medida foi tomada após o roubo ao Museu da Chácara do Céu, em fevereiro, quando assaltantes levaram telas de Picasso, Matisse, Monet e Salvador Dalí. O Museu Imperial é o primeiro a ser visitado.