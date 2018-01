Museus do País terão investimentos de R$ 160 milhões O governo federal anunciou investimento de R$ 160 milhões este ano nos museus ligados à Política Nacional de Museus (PNM), crescimento de cerca de 15% em relação ao que foi investido em 2007 (R$ 140 milhões). Em 2005, o valor investido era de R$ 95 milhões, segundo relatório do governo. Parte da estratégia de distribuição de recursos tem sido por meio de editais. Entre 2004 e 2007, os editais destinaram R$ 37 milhões para 294 projetos, contemplando museus de 26 Estados e DF. Destes, 47% são em cidades do interior e 57% nas capitais. Segundo cadastro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), existem hoje 2,5 mil instituições museológicas no País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo