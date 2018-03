Museus apostam na interatividade para atrair público maior Pinturas e esculturas há muito tempo guardadas em depósitos estão sendo vistas por um novo público, enquanto museus buscam atrair um público maior com Web sites high-tech repletos de vídeos, podcasts e elementos interativos. E os museus estão descobrindo que, em lugar de reduzir o número de visitas que recebem in loco, os sites na realidade estão aumentando o número de visitas pessoais. "Todos os museus, especialmente os museus de arte, entendem que a Internet é uma maneira de aumentar as visitas", disse Ford Bell, executivo-chefe da Associação Americana de Museus, que reúne 6.500 instituições. "Alguns museus estão dando às pessoas a oportunidade de ir online e descarregar tours em seus iPods", disse ele. O Museu de Arte Moderna de San Francisco oferece uma série de podcasts (http://www.sfmoma.org/education/edu_podcasts.html) que inclui entrevistas em áudio e vídeo com artistas, curadores e visitantes que explicam ou reagem a obras expostas no museu. Os visitantes podem poupar 2 dólares no preço dos ingressos se mostrarem seu MP3 carregado com o podcast atual do videoartista escocês Douglas Gordon descrevendo como filmou um elefante no meio da noite para seu trabalho "Play Dead: Real Time", exposto recentemente no museu. O Museu de História de Chicago deixa os visitantes descarregar três tours, incluindo duas de mostras permanentes e uma de uma mostra especial. Uma pesquisa nacional feita recentemente pelo Instituto de Serviços de Museus e Bibliotecas (IMLS) constatou que os internautas que visitam os sites dos museus tendem a mais que dobrar a frequência de suas visitas físicas aos mesmos. "Os internautas visitam museus pessoalmente 2,6 vezes mais que os não internautas", disse Mamie Bittner, vice-diretora do IMLS. "Dos adultos entrevistados, 45 por cento fizeram visitas tanto remotas quanto pessoais, 5 por cento visitaram os museus apenas pela Internet, e 50 por cento os visitaram apenas em pessoa", disse ela. O número de visitas pessoais de adultos alcançou 701 milhões em 2006, o primeiro ano em que o IMLS registrou as visitas a museus. No mesmo ano foram registrados 524 milhões de visitas remotas de adultos a museus. Somando tudo, foram feitas 1,2 bilhão de visitas a museus. Após dois anos de pesquisas de mercado e muitas horas de trabalho, o Museu de Arte de Indianápolis lançou no ano passado um Web site que inclui links para o Flickr, YouTube e Facebook. O site disponibiliza online cerca de 65 mil artefatos de seu acervo.