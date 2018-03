Museu virtual

EDWARD ROTHSTEIN , THE NEW YORK TIMES , O Estado de S.Paulo

É algo que você pode fazer durante uma visita ao Metropolitan Museum of Art: ver um vestido de noite de Versace, de1991, de seda e vidrilhos, onde estão estampados rostos de James Dean e Marily Monroe pintados por Andy Warhol; olhar uma armadura do século 16 de George Clifford, terceiro conde de Cumberland, feita de aço com gravações em ouro; contemplar a vibrante pintura de Bonnard, de 1939, O Terraço em Vernnonet, para depois examinar um violino do século 16 fabricado em Cremona, na Itália por Andrea Amati.

Mas esta visita exigiria muita negociação diante das múltiplas galerias. E nem mesmo os tijolos e a argamassa do museu conseguem proporcionar o que uma visita ao novo website da instituição (metmuseum.org) pode oferecer. Na sua maior reformulação desde 2000, o site não se preocupou com rebuscamentos de webdesign. O Met preferiu o preto e cinza para os seus banners, a simplicidade das linhas retas, poucos efeitos especiais.

Comece sua visita online: compare o vestido de noite de Versace com os 57 outros trabalhos do mesmo estilista e dê um zoom para ter uma visão mais próxima da textura de cada tecido. A armadura de Cumberland conduz a um ensaio sobre as gravações em ouro no aço e ilustrações mostrando o uso da técnica em outras peças que fazem parte da coleção do museu. Você pode pesquisar as origens de Bonnard. E o violino de Amati leva a outros links relacionados com instrumentos, incluindo o violoncelo Batta-Piatigorsky, confeccionado por Stradivarius em Cremona. Você pode também seguir trajetórias amplas e variadas, iniciando com alguns dos mais de 340 mil objetos da coleção do Met. Pode escolher tesouros em exposição, ler ensaios críticos e históricos, inserir cada objeto no seu contexto histórico, examinar peças similares e explorar exposições relacionadas.

Alguns objetos têm um tratamento mais rigoroso do que outros, e o diretor do Met, Thomas P. Campbell, sublinha que o website, com sua combinação de "erudição e acessibilidade" continuará a evoluir. Mas mesmo agora, só em termos de conteúdo, o website do museu é tão enciclopédico e prazeiroso que é um dos melhores entre os que vi de outros museus.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há um outro aspecto no site do Met que precisa ser destacado. Houve um tempo, não muito distante, em que muita gente achava que os museus finalmente tinham encontrado um adversário à altura na internet. Por que olhar coisas por trás de vidros, quando você pode dar um zoom nelas, examiná-las e girá-las no espaço virtual? No final, alguns afirmavam, a imagem substituiria o objeto - e a internet, o museu.

Mas aqui está um site que nitidamente mostra as forças da internet e, ao mesmo tempo, reconhece seus limites. Não há nenhuma tentativa de competir com o próprio Met. O estilo e o enfoque - a rolagem dos banners dos objetos, o fundo preto para dar um zoom nas imagens, as reproduções translúcidas das pinturas - claramente não evocam outra coisa do museu senão seu caráter clássico. As imagens não substituem os objetos; funcionam como indicadores deles. O site, no final, se harmoniza com o museu criando uma íntima associação com ele.

Os mapas do prédio e do The Cloisters ( ramo especializado em arte e arquitetura da Europa Medieval) por exemplo, são animados com links para 400 galerias. Cada uma delas é supervisionada por fotógrafos; os objetos de especial interesse são destacados, mas cada um também pode ser examinado. E há uma série de "itinerários sugeridos" para os visitantes.

Algumas falhas aparecem aqui e ali: as novas instalações nas galerias não estão geralmente ligadas aos mapas, alguns links para objetos não funcionam, existem lacunas decepcionantes nas ilustrações das mostras. E as seleções "multimídia" do site são fracas: no geral, ver curadores falando sobre a mostra não é mais útil do que apenas ouvi-los.

Mas esses vídeos também são parte de uma tentativa mais ampla para personalizar a experiencia do museu. E com efeito, há possibilidades de compartilhar objetos particulares por meio da mídia social ou salvá-los num espaço de armazenamento pessoal chamado MyMet. Há ainda uma seção chamada Connections, em que membros da equipe apresentam vídeos sobre suas paixões estéticas, com títulos alusivos, como Magic, ou Dark Energy. Alguns não satisfazem, mas as iniciativas são fascinantes.

Há também uma área em que o site do Met se atém a um aspecto muito promovido e bastante defendido da nova tecnologia. O museu criou uma interface para ser usada antes e depois de uma visita ao museu. Ela ensina e refina; prepara os sentidos e propicia uma nova compreensão. Mas a distância e a reflexão são também uma limitação e os esforços do Met para personalizar a experiência são uma tentativa de lidar com elas. Os mapas e itinerários interativos seriam mais valiosos dentro do próprio museu e isso exigiria aplicativos sofisticados para vários aparelhos portáteis.

Tenho criticado muito esses aplicativos que, com frequência, distraem daquilo que está sendo visto e podem dar a impressão de que o objetivo é estimular bate-papos na mídia social sobre a contemplação dos objetos que estão sendo apresentados. Mas o Met tem agora a grande chance de mostrar como os aplicativos podem ser bem empregados como uma extensão do seu projeto na internet. Algumas variações da mídia social podem até permitir contribuições, em termos de itinerários, para um site interativo. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO