Museu Van Gogh reabre as portas Após uma reforma de sete meses, o Museu Van Gogh, em Amsterdã, reabriu suas portas ao público com a mostra Vincent At Work, que retrata os métodos de trabalho do artista. Além da formidável coleção, o museu exibirá uma paleta com tintas emprestada pelo Musee D'Orsay, de Paris. A ferramenta foi preservada pelo Dr. Gachet, que atendeu Vincent antes de seu suicídio, em 1890. / AP