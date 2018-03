Museu Vale realiza 'Seminários Internacionais' em março O Museu Vale, em Vila Velha (ES), vai promover em março a 6.ª edição do evento "Seminários Internacionais", que desta vez terá como tema Homo Faber: O Animal Que Tem Mãos. Serão 15 palestrantes, entre eles, o diretor do Design Museum de Londres Deyan Sudjic; a jornalista e curadora Adélia Borges; a designer de joias Mana Bernardes; o coreógrafo Ivaldo Bertazzo; e o filósofo e professor da PUC-RJ Eduardo Jardim. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 14. São gratuitas e devem ser realizadas por meio do site www.seminariosmv.org.br. Os Seminários Internacionais Museu Vale 2011 ocorrerão entre os dias 16 e 20 de março. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.