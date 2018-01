Museu Vale do Rio Doce realiza seminário Será realizado entre os dias 14 e 18, no Museu Vale do Rio Doce, em Vila Velha, no Espírito Santo, o seminário internacional Sentidos na/da Arte Contemporânea, coordenado pelos professores Katia Canton (da USP) e Fernando Pessoa (Universidade Federal do Espírito Santo). É a segunda edição do projeto do museu de realizar seminários, que depois se transformam numa publicação. Entre os conferencistas deste ano estão o diretor cultural do Louvre, Jean Galard, os professores Renato Janine Ribeiro e Sônia Salzstein, os artistas Monica Nador, José Rufino e Josely Carvalho. Mais informações no site.