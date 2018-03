Museu suíço mostra evolução da imagem feminina na arte

Uma exposição na Suíça mostra como a imagem da mulher na arte mudou ao longo de mais de 300 anos. A exposição do museu de artes da cidade de St. Gallen começa no século 17, quando a visão e as fantasias dos pintores homens dominaram a maneira como as mulheres eram retratadas nas artes plásticas. Segundo os organizadores da mostra, clichês que incluem a mulher como santa, musa ou sedutora predominaram por vários séculos nos retratos femininos. Isso só mudou quando as próprias mulheres começaram a pintar retratos e cenas de seu cotidiano, a partir do século 18. Os clichês estão presentes nas pinturas mais antigas apresentadas em St. Gallen. Já a emancipação e o feminismo aparecem como temas dominantes das obras contemporâneas da mostra. Uma das pinturas mais antigas é de 1679, do pintor holandês Michiel van Musscher. Entre os artistas expostos mais conhecidos estão Pablo Picasso, Max Liebermann e Sylvie Fleury. A exposição documenta a emancipação artística das mulheres quando mostra suas obras mais atuais. Instalações de vídeo, performances e até uma ambulância com bancos e interior de pelúcia marcam a participação de artistas contemporâneas na mostra. Entre elas se destaca a artista plástica suíça Manon, com obras desconcertantes como uma série de cabeças de mulher raspadas ou um vídeo que a mostra em uma jaula. A exposição intitulada Ladies Only fica em cartaz no museu de artes de St. Gallen, na Suíça, até novembro deste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.