MUSEU RECEBE OBRA DE PORTINARI O painel A Primeira Missa no Brasil, pintado em 1948 por Candido Portinari, foi comprado por R$ 5 milhões pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para integrar o acervo do Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) do Rio. A obra mede 2,71 m X 5,01 m. Por sua temática, vem a se juntar a uma das principais pinturas do MNBA, o quadro A Primeira Missa no Brasil (1860), de Victor Meirelles. O painel de Portinari, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio, estava abrigado no prédio de um banco. As negociações para a compra da obra pelo Ibram, vinculado ao Ministério da Cultura, foram iniciadas em setembro.