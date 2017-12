Museu Lasar Segall recebe 4ª doação de acervo O Museu Lasar Segall, em São Paulo, vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura, receberá até o fim do mês a quarta doação de acervo da família do artista. Serão doados mais de 20 mil itens, entre fotografias, matrizes de gravuras, documentos, instrumentos de trabalho e objetos pessoais. Anteontem, o diretor da instituição, Jorge Schwartz, e os representantes legais da família, Paulo Segall e o Sérgio Segall, assinaram contrato de permanência do acervo, em regime de comodato, por mais três anos. A renovação do contrato também prevê direito legal do museu, criado em 1967, ao uso da imagem do artista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.