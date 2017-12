Museu Lasar Segall ficará fechado para reforma

A partir de sexta-feira (20), o Museu Lasar Segall, que funciona na antiga residência e ateliê do artista, morto em 1957, ficará fechado para o público por conta de uma reforma de seu telhado, rede elétrica e sistema de climatização. A reabertura da instituição, localizada na Rua Berta, 111, na Vila Mariana, está prevista para outubro de 2014.

O museu, único órgão em São Paulo vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) do governo federal, foi contemplado com recursos do Fundo Nacional de Cultura e da Petrobras para a realização das obras de infraestrutura. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, anunciou em novembro que o Ministério investirá R$ 1,5 milhão na reforma. Em comunicado, o Museu Lasar Segall afirma que suas atividades, como exposições, cursos e oficinas, "serão desenvolvidas extenamente, em parceria com outras instituições.