Museu: inscrições de colaboradores O museu Lasar Segall iniciou campanha para receber novos integrantes em sua associação de amigos, que se divide em cinco categorias: estudantes, colegas, companheiros, parceiros e colaboradores. Com opções de contribuição a partir de R$ 50 por ano, os integrantes terão benefícios na instituição, como descontos nos cursos e workshops, visitas monitoradas, ingressos para o cinema e para as exposições com direito a acompanhante e também descontos em catálogos das mostras e gravuras numeradas das obras. As inscrições podem ser feitas pelo site www.museusegall.org.br. O museu Lasar Segall fica na Rua Berta, 111. Mais informações pelo tel. 5574-7322.