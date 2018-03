Museu inglês tem obras roubadas Dois artefatos chineses, de valor conjunto estimado em US$ 3,2 milhões, foram roubados de um museu britânico na noite de quinta-feira. Dois homens e uma mulher foram presos no sábado por conta do roubo à galeria do Museu Oriental da Universidade de Durham, mas as peças ainda não foram recuperadas. "Elas são extremamente importantes porque são exemplos bem conservados do artesanato da dinastia Qing", disse o curador do museu, Craig Barclay. Segundo a polícia, outros suspeitos estão sendo procurados. O museu ficará fechado por tempo indeterminado por conta das investigações. / ASSOCIATED PRESS