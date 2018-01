Museu Guggenheim será construído nos Emirados Árabes Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, assinou, neste sábado, um contrato com a Fundação Guggenheim de Nova York para abrir um museu de arte moderna e contemporânea no país. Segundo informou a agência de notícias local, WAM, o museu, cujo nome será Guggenheim Abu Dhabi, será desenhado pelo arquiteto Frank Gehry, autor do projeto do Guggenheim de Bilbao. O projeto tem como objetivo transformar Abu Dhabi em um destino cultural de importância internacional, acrescenta a agência. O museu, que terá 30 mil metros quadrados, e tem previsão de conclusão para daqui a cinco anos, será o único Guggenheim na região. A fundação, que é sediada em Nova York, tem museus na cidade espanhola de Bilbao, Berlim, Veneza e Las Vegas. O acordo deste sábado "mostra a determinação do Governo de Abu Dhabi de criar um destino cultural de primeira categoria para seus residentes e visitantes", disse o príncipe herdeiro de Abu Dhabi. Thomas Krens, Diretor da Fundação Guggenheim, declarou, após a assinatura do acordo, que "o Oriente Médio é uma das regiões emergentes mais importantes em termos de cultura contemporânea". O museu será construído em Saadiyat, uma ilha natural atrás de Abu Dhabi, que deve se transformar em um centro turístico e cultural.