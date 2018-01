Museu Guggenheim Bilbao demite diretor por desfalque

A direção do museu espanhol Guggenheim Bilbao anunciou nesta quarta-feira a demissão de seu diretor de administração e finanças, Roberto Cearsolo Barrenetxea, depois de descobrir que nos últimos 10 anos ele desviou 480 mil euros (cerca de 1,2 milhão de reais) em pequenos depósitos que fazia em sua conta pessoal. Em um coletiva de imprensa em Bilbao, o diretor do Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, explicou que Cearsolo admitiu o desvio, devolveu metade do dinheiro e se comprometeu a dar o restante. Uma denúncia já foi apresentada ao tribunal de Bilbao. O desvio foi descoberto pelo próprio museu no começo de abril, quando o Tribunal de Contas Públicas solicitou informações financeiras para a elaboração de um informe fiscal quando Cearsolo estava afastado. Ele falsificava assinaturas e documentos contábeis e se apropriava do dinheiro da sociedade detentora da pinacoteca. Cearsolo ocupava o cargo desde 1997 e começou a trabalhar no Guggenheim depois de passar por um processo seletivo.