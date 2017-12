Museu Getty devolve peças arqueológicas à Grécia O Museu J.Paul Getty, da Califórnia, devolverá à Grécia uma coroa funerária macedônica de ouro e uma estátua de mármore, ambas produto do contrabando de antigüidades, informou o ministro da Cultura grego, Giorgos Voulgarakis. Em entrevista coletiva extraordinária, Voulgarakis informou, junto à administração da instituição americana, sobre a devolução das duas peças, que datam do século I a.C. A coroa de ouro foi encontrada em uma escavação ilegal na Macedônia grega em 1993 e a Justiça apresentou há um mês acusações contra quatro pessoas que supostamente a venderam por US$ 1,15 bilhão ao museu. A estátua de uma mulher jovem também foi retirada do país clandestinamente e comprada pelo museu. O governo grego estava negociando há um ano com o diretor do museu, Michael Brand, o retorno de quatro peças, e a Justiça tinha apresentado uma denúncia por roubo contra "desconhecidos". O novo departamento de polícia grego contra o contrabando de antigüidades tentou, no último ano, obter provas da exportação ilegal de relíquias e o Museu J. Paul Getty foi a primeira instituição que respondeu afirmativamente. O museu já devolveu em agosto à Grécia duas urnas funerárias de 2.400 anos de idade que são exibidas atualmente no Museu Arqueológico de Atenas. Por outro lado, as autoridades italianas e o J.Paul Getty travam uma batalha devido à negativa do museu a devolver 26 obras de arte, de um total de 52 que chegaram aos Estados Unidos através de contrabando e foram compradas pela instituição.