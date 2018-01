Museu Getty de Los Angeles devolve peças à Grécia O museu Getty de Los Angeles devolverá à Grécia duas peças muito antigas que foram adquiridas pela entidade de forma ilegal, anunciou nesta segunda-feira, em Atenas, o ministro de Cultura grego, George Vulgarakis. O ministro grego informou em entrevista coletiva que se trata de uma pedra de um túmulo de 2.400 anos de idade da região de Viotia, a cerca de 200 quilômetros da capital. A pedra mostra um guerreiro com uma espada e um escudo. A segunda peça é outra pedra de um túmulo em relevo que possivelmente foi roubada de uma área arqueológica e comprada ilegalmente pelo museu em 1985. Vulgarakis anunciou que o Governo grego está negociando com o museu para que devolva outros dois objetos com 2.500 anos de idade obtidos ilegalmente pelo museu em 1993. O ministro informou que a administração do museu Getty reconheceu que as duas peças pertencem à Grécia. Vulgarakis reiterou a intenção de Atenas de emprestar as peças tanto ao Getty como a outros museus, dentro de uma colaboração de intercâmbio cultural.