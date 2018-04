Museu Getty concorda em devolver 40 obras de arte à Itália O Museu Getty chegou a um acordo com a Itália, resolvendo uma disputa acirrada sobre antiguidades de seu acervo que Roma afirma terem sido saqueadas. A informação foi divulgada na quarta-feira em um comunicado do Ministério da Cultura italiano. O museu vai devolver à Itália 40 artefatos -- menos que os 46 reivindicados originalmente pela Itália, mas mais que os 26 que ofereceu no ano passado, quando o governo ameaçou cortar relações com o museu. "Os dois lados dizem estar satisfeitos porque, após negociações prolongadas e complexas, chegou-se a um acordo, e agora procederemos para uma relação de cooperação renovada", disse o Ministério. O acordo vai permitir que o Getty, a mais rica instituição de arte dos EUA, conserve até 2010 um dos artefatos chaves da lista, uma estátua de Afrodite em calcário e mármore. Os dois lados continuam a discordar em relação a um dos outros objetos mais importantes, a estátua em bronze chamada de "Jovem Vitorioso", às vezes descrita como "o Bronze Getty". As conversações sobre o destino da estátua de 2.500 anos de idade serão retomadas depois do julgamento na Itália de uma ação sobre o status do objeto, encontrado em águas internacionais há mais de 40 anos. No início do ano, o Getty concordou em devolver à Grécia quatro objetos que Atenas afirmou terem sido contrabandeados e vendidos ilegalmente. O museu vem sendo pressionado com alegações sobre a aquisição ilegal de objetos de arte da antiguidade, depois de uma ex-curadora do Getty ser acusada de roubo de objetos de arte. Um presidente da Fundação Getty também renunciou a seu cargo, em 2006, devido às controvérsias.