Museu faz homenagem à atriz Tilda Swinton A atriz britânica Tilda Swinton será homenageada em novembro pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, onde recentemente transformou-se em "obra de arte viva", como parte da performance The Maybe. "Seus múltiplos talentos como atriz, artista, ativista e musa fizeram dela um símbolo em um amplo espectro de aventuras cinematográficas", disse na sexta-feira a diretora de cinema do museu, Rajendra Roy, explicando a homenagem. / EFE