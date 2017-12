Museu exibe primeiras imagens da América feita por britânico Uma exposição em cartaz no British Museum (Museu Britânico), em Londres, reúne as primeiras imagens do continente americano feitas por um cidadão britânico. São 70 aquarelas que retratam a fauna, a flora e os habitantes do "Novo Mundo", feitas pelo artista John White, na década de 1580. White viajou para a América com as primeiras expedições britânicas e suas pinturas documentam a sofisticada cultura dos índios "algoquian" e a natureza do local onde hoje fica o Estado da Carolina do Norte, então visto como um "paraíso". A exibição A New World: England´s first view of America (Um Novo Mundo: As primeiras imagens inglesas da América, em tradução livre) traz ainda instrumentos marítimos e científicos do fim do século 16, além de mapas históricos, livros, gravuras e outros objetos relacionados à navegação no período. Colônia As obras de John White em exposição no Museu Britânico retratam danças religiosas indígenas, preparativos para festas e os primeiros indícios da influência européia nas tribos, como uma indiazinha com uma boneca nas mãos. A mostra entra em cartaz no momento em que os Estados Unidos se preparam para comemorar o aniversário de 400 anos da colônia permanente de Jamestown, considerada a primeira no país. As obras podem ser vistas em Londres até o dia 17 de junho. A exibição passará então por diversas cidades dos EUA.