Museu em Salvador dá adeus a Rodin

Rodin à baiana não teve um desfecho feliz. Há 13 dias, após passarem três anos em Salvador, 62 peças de Auguste Rodin (1840-1917), incluindo O Pensador, O Beijo, A Defesa, Eva e O Homem Que Anda, deixaram de ser exibidas ao público em Salvador no Palacete das Artes Rodin Bahia, na Rua da Graça. O site oficial do museu ainda ostenta o subtítulo, mas ele também será eliminado nos próximos dias.

Cedidas aos baianos em comodato em 2009 pelo Museu Rodin de Paris, as obras estabeleceram na Bahia uma nova ambição cosmopolita quase do quilate daquela liderada por Edgar Santos nos anos 1950. As esculturas foram visitadas por quase 500 mil pessoas, mas ainda assim o comodato não foi estendido - para alguns, por falta de "vontade política" ou de verbas. O governo da Bahia investiu, em 2009, cerca de R$ 1,5 milhão na exposição.

O que fez muita gente ficar rodando a baiana com o desfecho foram as polêmicas declarações do diretor do Palacete das Artes, Murilo Ribeiro, ao encerrar a parceria com o governo francês. "Ninguém vem à Bahia para ver Rodin. Quem vem para a Bahia quer ver a cultura da Bahia", afirmou, em entrevista ao jornal A Tarde. "A exposição de Rodin teve sua importância e aproximou o público da escultura, mas esta é uma linguagem artística que demanda mais apuro." O Estado não conseguiu localizar Ribeiro ontem, até o fechamento desta edição.

Segundo nota oficial do Palacete das Artes, com o término do contrato de comodato das peças de Rodin, o casarão passará por "pequenas reformas e adequações das salas expositivas para receber novas mostras". A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia já anunciou que fechou uma exposição do artista baiano Mário Cravo Jr., de janeiro a abril, quando ele completará 90 anos. O museu anunciou a contratação do curador Tadeu Chiarelli, diretor do MAC (Museu de Arte Contemporânea) de São Paulo, para organizar essa mostra. "A curadoria fará um projeto expográfico que dará foco a artistas baianos", disse Murilo Ribeiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa "baianização" do cenário museológico baiano, em detrimento de uma abertura internacionalizante, é vista como um sintoma de provincianismo. O projeto de um Museu Rodin em Salvador foi lançado em 2002, estimulado por Jacques Vilain, diretor do Rodin de Paris. O museu concordava em ceder em comodato 62 obras ao governo baiano para o acervo da nova instituição, a primeira na América Latina. O Estado da Bahia arcaria apenas com o custo do seguro das obras.

"A cada três anos, faremos uma reavaliação para mudança parcial das peças", disse na época Paulo Gaudenzi, secretário de Estado da Cultura da Bahia. "Pretendemos aos poucos comprar também bronzes para o acervo definitivo do museu, a partir de uma grande campanha", acrescentou. A devolução das peças, sem um novo acordo para prorrogar a cessão, sinaliza um recuo nessa intenção pelo atual governo.

Em 2009, ao fazer o contrato de comodato com os franceses, o então secretário Marcio Meirelles disse que esperava um milhão de visitantes e que queria fazer novas exposições com outras peças de Rodin para dar seguimento ao projeto.

Em seus três anos em Salvador, a mostra Auguste Rodin: Homem e Gênio, que exibia as 62 esculturas, instaurou a gratuidade nos museus baianos, até então inédita. Segundo Ribeiro, o público maior veio das escolas públicas e da própria Bahia. "Na Bahia, não temos uma tradição de apreciação de artes plásticas, mas já existe uma maior motivação", considerou.

A Sala de Arte Contemporânea do Palacete das Artes atualmente sedia a exposição Modigliani: Imagens de Uma Vida, e permanecerá abrigando mostras temporárias. Em dezembro, será aberto Tributo a Jorge Amado, das artistas plásticas Maria Adair e Eliana Kértesz.

As peças de Rodin, originalmente estimadas em 10 milhões, obrigaram o Palacete das Artes a fazer investimentos em segurança (mais de 70 câmeras e 200 sensores) e sua vinda só foi aprovada após duas vistorias técnicas francesas. Do total de R$ 1,5 milhão investido, R$ 700 mil foram aplicados no transporte e no seguro.

A passagem de Rodin pela Bahia propiciou bons diálogos artísticos. Em 2010, o do Palacete das Artes colocou obras dos brasileiros Tunga, Waltercio Caldas, José Rezende e Mario Cravo Neto para "conversar" com as peças de Rodin, uma comparação da arte do século 19 e do século 21.