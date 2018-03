Museu em Milão homenageia designer de cadeiras Magistretti

MILÃO (Reuters Life!) - Um novo museu comemorando o designer italiano Vico Magistretti, famoso por criar uma cadeira de plástico empilhável, foi inaugurado nesta quarta-feira para homenagear uma figura importante do modernismo italiano.

O museu de três salas fica no estúdio de Milão onde Magistretti realizou a maior parte de seu trabalho. Foi criado pela Fundação Vico Magistretti, dirigida pela filha do arquiteto, Susanna Magistretti.

"A idéia é apresentar ao público a obra de Maigstretti através do trabalho que ele nos deixou", disse à Reuters a curadora Simona Romano durante a inauguração.

Visitantes poderão acessar o extenso arquivo da obra de Magistretti através de uma tela de toque.

Uma série de objetos e desenhos também será exposta no museu exibindo o talento do designer, conhecido como o mestre do modernismo italiano.

Uma cadeira Selene foi patenteada por Magistretti em 1967, mas foi só em 1969 que ela foi produzida e vendida pelo grupo de móveis Artemide. Foi recentemente re-introduzida no catálogo da companhia a pedido do público.

Magistretti, que morreu em 2006 aos 85 anos, "buscou unir o estético ao utilitário", disse Romano.

Ela acrescentou que um de seus lemas era "olhar para coisas comuns com olhos incomuns."

Além da cadeira Selene, Magistretti também criou outros objetos conhecidos como o abajur de mesa Telegono, o sofá-cama Opsite, a cadeira de plástico Gaudi e as prateleiras Nuvola Rossa.

Magistretti, amigo próximo do arquiteto italiano Renzo Piano, também trabalhou como arquiteto apesar de seu enorme sucesso em desenho industrial. Exemplos de seu trabalho podem ser vistos no museu com um convite para visitar seus edifícios em Milão.

(Reportagem de Stephen Jewkes)