Museu em Londres retira imagem de Brook Shields nua

A imagem, feita pelo artista Richard Prince em 1983 a partir de outra fotografia, mostra a atriz posando nua em uma banheira usando uma pesada maquiagem. A polícia está considerando se a imagem viola leis de obscenidade.

"Representantes da Unidade de Publicações Obscenas do Serviço Policial se encontraram com a equipe do Tate Modern em 30 de setembro para tratar da imagem que faz parte de uma exibição a ser aberta na galeria em 1o de outubro", afirmou a polícia em comunicado.

"Os oficiais possuem experiência especializada no campo e trabalharão com a administração da galeria para assegurar de que não haja infração da lei ou ofensas aos visitantes".

O museu afirmou que a sala, que contém somente a imagem de Shields, foi temporariamente fechada, mas o restante da exibição, que contém ainda outros trabalhos envolvendo sexo explícito, incluindo um vídeo de um artista tendo relações sexuais com um cobrador, será aberta normalmente.

Os curadores consideraram limitar o acesso à mostra "Pop Life: Art in a Material World" para pessoas acima de 18 anos, mas decidiram manter funcionários nas salas contendo obras de sexo explícito para alertar os jovens visitantes.

"Estamos discutindo com a polícia no momento", afirmou uma porta-voz do Tate Modern.

