Museu Egípcio recupera parte de objetos que haviam sumido

Havia uma estátua do rei Tutancâmon e objetos da era do faraó Akhenaton entre os itens desaparecidos depois que os saqueadores invadiram o museu durante os protestos que lotaram as ruas no entorno do museu, no centro do Cairo.

No entanto, o recém-nomeado ministro das Antiguidades, Zahi Hawass, disse num comunicado que foram encontrados alguns objetos, incluindo um escaravelho-coração e uma pequena estátua Ushabti.

Parte de um caixão datado do Reinado Moderno, de 3 mil anos atrás, também foi encontrada fora do museu.

"Encontramos dois dos oito artefatos desaparecidos fora do museu, entre um prédio do governo que foi incendiado e a loja. Continuamos as buscas e encontraremos mais", disse Hawass à Reuters.

Entre os objetos ainda desaparecidos estão uma estátua da mulher de Akhenaton, Nefertiti, fazendo oferendas, uma estatueta de pedra de um escriba de Amarna e o torso e os membros superiores de uma estátua de Tutancâmon.

Hawass disse que ladrões também atacaram um depósito perto da pirâmide de Dahshour, 35 quilômetros ao sul do Cairo no domingo, no segundo ataque contra o local em dias.

(Reportagem de Sarah Mikhail)