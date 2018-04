Museu dos EUA devolverá obras à Itália

Um museu dos Estados Unidos terá de devolver 40 obras de arte ao governo italiano, segundo os termos de um acordo alcançado após meses de negociações. O Museu J. Paul Getty, em Los Angeles, concordou em abrir mão de peças valiosas da sua coleção de arte antiga, como uma estátua premiada da deusa grega Afrodite, do século 5 a.C.. Em contrapartida, a Itália se comprometeu a colaborar com o o museu, com o empréstimo de obras, organização de exposições conjuntas e cooperação em trabalhos de conservação e restauro. A Itália alegava que as peças haviam sido saqueadas do país, embora o museu sempre tenha negado ter comprado artefatos de maneira irregular. Segundo o jornal italiano La Repubblica, técnicos italianos e americanos definirão nos próximos meses um cronograma para a transferência das obras. O acordo foi anunciado em uma nota conjunta do Ministério para Bens e Atividades Culturais, Francesco Rutelli, e o diretor do museu, Michael Brand. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.