Museu do Texas exibirá primeira obra de Michelângelo

O Museu de Arte Kimbell, do Texas, no EUA, exibirá a primeira obra do pintor renascentista Michelângelo. "O Tormento de Santo Antônio", um painel a óleo do século XV, foi feito quando o artista tinha apenas 12 ou 13 anos, acreditam os especialistas. O preço pago pela obra não foi revelado pelo museu.

Após mais de um século em posse de uma família inglesa e com sua autenticidade questionada, a obra foi redescoberta em um leilão de arte e levada ao Museu Metropolitan, em Nova York. Após uma série de limpezas e restaurações feitas por especialistas do Metropolitan, a autenticidade foi reconhecida e confirmada como de Michelangelo.

"Essa é uma das maiores redescobertas na história da arte", disse Eric M. Lee, diretor do museu, à Associated Press. "Essa obra não poderia ser mais rara. Por isso é uma oportunidade extraordinária", completou.

"O Tormento de Santo Antônio" é uma das únicas quatro obras do artista pintadas em painel de madeira, e duas delas estão inacabadas. A maioria das pinturas de Michelângelo são afrescos e as cenas no teto e nas paredes da Capela Sistina, em Roma. A obra será exibida no Kimbell após a temporada no Metropolitan. Lee, entretanto, afirmou que o painel deve ser exibido em outros museus com exposições itinerantes.