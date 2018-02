Museu do Prado coloca toda a obra de Goya na internet

('El sueño de la razon produce monstruos', de Francisco de Goya. Foto: Divulgação)

O Museu do Prado colocou na internet à disposição do público nesta segunda-feira, 17, todo o catálogo da obra do famoso pintor Francisco de Goya, dentro de uma seção exclusiva do site da pinacoteca de Madri (www.museodelprado.es).

Em um comunicado, o museu e seu patrocinador, a Telefónica, assinalaram que colocaram na rede imagens de alta qualidade e informações sobre as "mais de mil obras e sobre as 122 cartas manuscritas guardadas no Prado".

O Prado abriga a maior coleção de pinturas de Goya do mundo, abrangendo mais da metade de toda a obra conhecida do autor de La Maja Desnuda.