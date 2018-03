MUSEU DO PRADO AMPLIA HORÁRIOS A partir de 16 de janeiro, as coleções permanentes do Museu do Prado, em Madri, passarão a funcionar também às segundas-feiras. A mudança foi aprovada no dia 24 pela direção do museu e pela ministra da Cultura, Ángeles González-Sind. A medida visa a compensar a perda de verbas públicas e aumentar a autonomia financeira da instituição. A partir do dia 8 de novembro, a mostra temporária El Hermitage en el Prado já contará com o novo horário de funcionamento, de segunda à sábado, das 19 h às 20 h, e aos domingos e feriados, das 10 h às 19 h. O Museu do Prado só não abre nos dias 25 de dezembro, 1.º de janeiro e 1.º de maio. / EFE