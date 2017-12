Museu do Ipiranga realiza espetáculo de luzes até dia 27 O Museu do Ipiranga, em São Paulo, promove até domingo, dia 27, o espetáculo "Festa da Luz", um show de luzes com projeções que entrelaçam a celebração do Natal à história do desenvolvimento causado pela criação da energia elétrica. Com 15 minutos de duração, a exibição que ocorre na fachada do museu é dividida em três partes.