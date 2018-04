Museu do Futebol terá sessões de cinema em São Paulo O Museu do Futebol, em São Paulo, terá na última sexta-feira do mês uma sessão de cinema de graça, a partir de 31 de julho, segundo informações do portal do governo de São Paulo. O projeto faz parte do programa Cinema no Museu e inclui um debate com atores, diretores e personalidades envolvidas com o tema. O objetivo é levar ao público filmes que tenham o futebol como assunto. Premiado no Festival de Cannes, o filme "Linha de Passe", de Walter Salles e Daniela Thomas, será o primeiro a ser exibido. Daniela e o ator Vinícius de Oliveira já confirmaram presença.