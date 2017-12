Museu do Carnaval é inaugurado em Montevidéu Foi inaugurado na quinta-feira em Montevidéu, no Uruguai, o Museu do Carnaval com a participação de autoridades nacionais, municipais e diplomáticas e uma mostra fotográfica em preto-e-branco da argentina Rocío Fernández Madero. O museu permitirá aos visitantes "conhecer a intimidade cultural, artística, antropológica e folclórica da principal festa popular no Uruguai", assinalou em um comunicado a prefeitura de Montevidéu, que o administra. O carnaval do Uruguai, que começa no fim de janeiro e dura cerca de 45 dias, é a festa popular que agrupa a maior quantidade de seguidores e turistas no país.