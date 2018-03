Museu do Bixiga, em SP, reabre hoje suas portas "Domingo nóis fumo num samba no Bixiga/ Na Rua Major, na casa do Nicola./ À mezza notte o?clock saiu uma baita duma briga/ Era só pizza que avoava, junto com as brajola." O falar italianado, típico dos primeiros moradores do bairro do Bexiga, foi eternizado sobretudo nas canções de Adoniran Barbosa (1910-1982). Já o restante da memória da região está bem-guardado em um sobrado de sete cômodos na Rua dos Ingleses: o Museu do Bixiga, que, depois de cinco anos fechado por problemas administrativos, reabre suas portas ao público hoje.