Museu de SP abre mostra de Helena Dias Sardenberg Será inaugurada hoje à noite no Museu Afro Brasil, em São Paulo, a primeira exposição da artista plástica contemporânea Helena Dias Sardenberg. Com curadoria de Emanoel Araujo, diretor do museu, a mostra, que vai até 20 de setembro, reúne 94 peças, sendo 42 telas e 52 almofadas. As obras misturam técnicas de pintura em acrílico e a utilização de sedas centenárias e outros materiais em recortes e sobreposições.