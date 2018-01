MUSEU DE OBRAS FALSAS EM VIENA A cidade de Viena, na Áustria, abriga o insólito Fälschermuseum, ou Museu dos Falsificadores, com obras criadas por copistas famosos como o britânico Tom Keating (1917-1984), o holandês Han van Meegeren (1889-1947) e o alemão Konrad Kujau (1938-2000). O acervo da instituição reúne quadros e esboços falsos copiados de trabalhos de mestres como Rafael, Van Gogh, Monet, Rembrandt, Schiele e Klimt. A diretora do museu, Diane Grobe, afirmou que hoje em dia o ofício de falsificador de arte clássica está em via de extinção. "Os copistas contemporâneos arriscam menos e preferem falsificar obras abstratas." / EFE