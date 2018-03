Museu de Londres exibe estátua interativa do ator Jim Carrey

O Museu Madame Tussauds, em Londres, exibe a partir desta quinta-feira, 13, uma interativa estátua de cera do ator norte-americano Jim Carrey. A novidade da atração é um microfone posicionado ao lado da estátua do ator que é capaz de mudar a voz dos visitantes que o experimentam, dando a ela até três estilos diferentes. Os estilos refletem as muitas imitações que Jim Carrey faz. Visitante brinca com microfone que altera a voz em até três estilos. Foto: AP Estátua de cera do ator Jim Carrey. Foto: AP