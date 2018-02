Museu de Londres dedica exposição a criador de Bond Aproveitando o sucesso retumbante em 2008 do filme Quantum of Solace, a mais nova aventura de James Bond, o Imperial War Museum (Museu Imperial da Guerra) de Londres mantém em cartaz uma mostra dedicada ao criador do personagem, Ian Fleming: For Your Eyes Only: Ian Fleming and James Bond (Somente para seus Olhos: Ian Fleming e James Bond). Entender até que ponto era tudo ficção ou descobrir as reais conexões entre a criação de Fleming e a verdadeira Guerra Fria é o principal propósito da exposição. Mas nenhum fã do cinema vai sair desapontado. Pelos corredores do majestoso museu há manuscritos originais que Fleming escreveu em Goldeneye, sua escrivaninha, na sua mitológica casa na Jamaica. Há também o biquíni que Halle Berry usou em Die Another Day, uma homenagem ao look de Ursula Andress em Dr. No. Sem contar a Colt Python 357 Magnum que pertenceu ao autor. Para finalizar, os originais de For Your Eyes Only. Além de ser o oitavo livro de Fleming, (no Brasil, foi lançado em 1965 como Para Você, Somente), um dos contos serviu de inspiração para o novo Quantum of Solace. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.