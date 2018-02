Museu de cera libera entrada para americanos verem Obama

Norte-americanos ansiosos para ver o novo presidente Barack Obama, que assume o poder em 20 de janeiro, deverão ir ao museu de cera Madame Tussauds em Londres, onde poderão ver gratuitamente uma imagem em cera dele. Espera-se que um Obama sorridente seja apresentado ao público esta semana, quando sua figura de cera aparecerá de braços cruzados em uma imitação do salão oval da Casa Branca, disse uma porta-voz na quarta-feira. "No dia da posse, como é um dia histórico, achamos que seria apropriado que os norte-americanos pudessem vir e conhecer o presidente de graça", acrescentou a porta-voz. "Eles só precisam trazer o passaporte ou alguma forma de identificação com foto."