Museu de Arte do Rio será inaugurado amanhã Sobre os dois prédios que formam o novo MAR - Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, uma gigantesca superfície ondulada e branca, feita com 800 toneladas de concreto, remete a um pedaço fluido do oceano. A cobertura de 1,7 mil m², sustentada por 37 pilares, é marca arquitetônica da instituição cultural carioca que será inaugurada amanhã com a presença da presidente Dilma Rousseff e autoridades; no sábado, para convidados; e na terça-feira para o público. Foram cinco anos de trabalho, dois anos de obras e reformas, para estruturar o museu que coloca lado a lado a arte e educação, como dizem seus organizadores. De um lado, o Palacete D. João VI, de 1916, é o complexo expositivo, com oito salões; do outro, um edifício da década de 1940 abriga a Escola do Olhar.