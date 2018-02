Museu de Arte do Rio abre hoje para o público O MAR - Museu de Arte do Rio, que será inaugurado hoje para o público na Praça Mauá, zona portuária da cidade, é a mais nova instituição museológica carioca. Complexo formado por dois prédios, o Palacete D. João VI, de 1916, e um edifício do início da década de 1940, o museu tem como marca arquitetônica uma grandiosa cobertura ondulada feita com 800 toneladas de concreto que une as duas construções. É como se uma pequena fração do oceano estivesse flutuando no alto do museu, símbolo que contribuiu, inclusive, para a criação do nome MAR para a instituição.