Museu da pessoa promove concurso Até 30 de julho, o Museu da Pessoa e a Editora Olhares recebem inscrições para o concurso cultural Você Escritor. O selecionado terá sua crônica publicada no livro Todo Mundo Tem Uma História Pra Contar, obra comemorativa aos 20 anos da entidade, que reunirá 20 histórias de vida do acervo do museu, entre elas pessoas pouco conhecidas e a do jogador de futebol Raí, com lançamento previsto para até o fim de 2012. O formato do texto é livre e deve ter no máximo três mil caracteres. Três das crônicas enviadas serão finalistas e, no dia 15 de agosto, será anunciada a vencedora, escolhida pelo próprio Raí. Mais informações em www.museudapessoa.net.