Museu da Língua Portuguesa terá novo gestor A gestão do Museu da Língua Portuguesa passará à responsabilidade da organização social Instituto da Arte do Futebol Brasileiro (IFB), a mesma que administra o Museu do Futebol. A Secretaria de Estado da Cultura (SEC) informa que a mudança ocorrerá no dia 1.º de julho, após encerramento do contrato de gestão que a SEC mantém desde 2008 com o Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura (Poiesis). Com a proximidade de encerramento do contrato, a secretaria lançou, em abril, convocação pública para as organizações sociais interessadas em apresentar propostas para a gestão do Museu da Língua Portuguesa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.