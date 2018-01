Museu da Língua Portuguesa tem programação de férias O Museu da Língua Portuguesa preparou uma programação especial de férias para janeiro. Além de abrigar até o dia 29 a mostra "Oswald de Andrade, Culpado de Tudo", realiza no dia 25 o espetáculo "São Paulo Surrealista" em parceria com a Cia. Teatro do Incêndio. A apresentação terá início às 15 horas. Já para fevereiro, em pleno sábado de carnaval, no dia 18, a partir das 11 horas, ocorre o já tradicional desfile com execução das tradicionais marchinhas da bandinha carnavalesca em volta do prédio da Estação da Luz, com 10 bonecões confeccionados em curso promovido pelo museu. Mais informações no site www.cultura.sp.gov.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.