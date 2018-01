Museu da Língua Portuguesa oferece programação de férias

Com as crianças de férias, o Museu da Língua Portuguesa criou uma programação especial com atividades e oficinas de graça. Serão três atividades durante o mês.

A primeira será "A Linguagem das Histórias em Quadrinhos", onde o público vai ter uma conversa com os educadores sobre os principais elementos da HQ. Depois, o participante será convidado a criar sua própria tirinha. Mas atenção: são apenas 20 vagas.

Em "A Letra dá Letra", os visitantes vão debater sobre a música para aprender a compor melodias e letras de novas canções e por último, na atividade "Bolacha ou Biscoito?" os monitores vão falar sobre as palavras típicas de cada região.

Com entradas grátis às terças e sábados, as atividades são uma boa pedida para mostrar que as férias também podem acontecer dentro do museu.

Informações:

Museu da Língua Portuguesa

Onde: Praça da Luz, s/nº, Centro

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 10h às 18h (bilheteria até as 17h). Na última terça do mês, o museu abre das 10h às 22h (bilheteria até as 21h)

Entrada grátis as terças e sábados

Telefone: (11) 3322-0080

Oficina A Linguagem das Histórias em Quadrinhos

Quando: Sábados 12 e 26/07 (somente). Das 14 às 17h

Onde: Museu da Língua Portuguesa - sala de aula

Oficina A Letra dá Letra

Quando: sábado, dia 19/07, das 14h às 17h

Onde: Museu da Língua Portuguesa - sala de aula

Bolacha ou Biscoito?

Quando: somente de terça à sexta, de 15 a 19/07, das 13h às 14h

Onde: saguão da Estação da Luz.