Museu da Língua Portuguesa abrirá à noite 1 vez por mês A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo decidiu expandir o horário de visitação do Museu da Língua Portuguesa, localizado na estação da Luz, região central da capital paulista. Durante o ano de 2008, nas últimas terças-feiras de cada mês, o museu ficará aberto até as 22 horas, com fechamento da bilheteria uma hora antes. Hoje, o museu funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 18h. Segundo a Secretaria, a mudança foi feita após pedidos de escolas, que informaram da necessidade de proporcionar aos estudantes do período noturno o acesso ao equipamento cultural, considerando o abrangente aspecto histórico e didático do museu e do prédio da Estação da Luz. Inaugurado em março de 2006, num projeto orçado em R$ 37 milhões, o museu está instalado no prédio acima da plataforma da Luz, onde, no início do século 20, funcionavam os escritórios da companhia férrea. No local, os visitantes podem conhecer atrações como a "Árvore da Língua", criada pelo arquiteto e designer Rafic Farah. Em suas folhas são projetados os contornos de vários objetos e suas raízes são formadas por diversas palavras. No auditório, é possível conhecer, por meio de recursos audiovisuais, detalhes da origem da linguagem e das línguas, da multiplicidade das línguas do mundo e do fenômeno específico do português do Brasil - língua tropical e mestiça. Outro ponto que prende a atenção dos visitantes é a "Praça da Língua", uma espécie de "planetário da língua", composto de imagens e áudio. Mais detalhes podem ser obtidos no site www.estacaodaluz.org.br