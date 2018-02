MUSEU DA LÍNGUA CELEBRA 3 MILHÕES O Museu da Língua Portuguesa comemora a marca de três milhões de visitas, em abril, liberando o acesso do público sem cobrança às terças. O acesso já é grátis no sábado. "A abertura estendida tem objetivo de ampliar as possibilidades de acesso do público, principalmente para quem trabalha ou estuda no horário tradicional de funcionamento", divulgou, em nota, a secretaria. Desde janeiro, o museu passou a funcionar até 22 horas também às terças. As duas medidas - a gratuidade e o horário expandido - fazem parte de uma iniciativa que visa a ampliar o acesso da população aos equipamentos culturais mantidos pelo Estado.