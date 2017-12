Museu da Casa Brasileira escolhe os vencedores "O design bem-feito está na prateleira do mercado, não é mais um produto para a classe A", diz Adélia Borges, diretora do Museu da Casa Brasileira (MCB). Sua afirmação refere-se à evolução da produção brasileira, mas também foi usada para destacar um dos vencedores do 20.º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira: a lavadora Superpop, de Gustavo Chelles, Romy Hayashi e Bruno Castanha, escolhida na categoria Eletroeletrônicos. Assim como a Superpop estarão em mostra no museu os outros ganhadores do 20.º Prêmio Design MCB. Foram contempladas seis categorias. Na Mobiliário, o reconhecidíssimo designer Sérgio Rodrigues ganhou prêmio pela poltrona Diz. Na Utensílios, Rubens Simões e Cléber Luis da Ré venceram pelo balde para garrafa Ritz e, na categoria Equipamentos de Construção, o ganhador foi Edison Luiz Anholon pelo assento sanitário Slow Close. Outros vencedores foram Sergio Velloso pelo carro à vela Ventura (categoria Novas Idéias) e Dijon de Moraes pelo livro Análise do Design Brasileiro - houve ainda prêmios de segundo lugar e menções honrosas. Vale dizer que Sérgio Rodrigues fará, às 19 horas, uma palestra sobre sua trajetória e João Bezerra de Menezes falará, depois, sobre a Embraer, empresa homenageada. 20.º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. Museu da Casa Brasileira. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.705, 3032-3727 3.ª a dom., 10 h às 18 horas. Até 21/1. Abertura amanhã, 19 h