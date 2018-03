Museu cria dinossauros para a Globo Dois esqueletos de dinossauros foram confeccionados para a próxima novela das 7 da Globo, Morde & Assopra, de Walcyr Carrasco. Feitas em gesso e resina, as criaturas consumiram três meses de trabalho e tiveram parte de sua estrutura (cabeça e pedaço da cauda) feita pelo departamento de paleoarte do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Cenógrafos da Globo concluíram a obra, sob orientação do pessoal do museu. Na história, Adriana Esteves é uma paleontóloga, o que justifica a reprodução dos dinos, montados e desmontados de acordo com a necessidade das cenas gravadas. O Museu Nacional também serviu como laboratório para vários atores da trama. Estreia dia 21.