Museu britânico anuncia descoberta de importante tesouro viking O Museu Britânico revelou na quinta-feira a descoberta do maior lote de tesouros do tempo dos vikings no país desde o século 19. O tesouro, um baú de chumbo que estava enterrado, foi descoberto por uma equipe de pai e filho perto de Harrogate, no norte da Inglaterra, e contém moedas, ornamentos, lingotes e objetos de metais valiosos. "O tamanho e a qualidade do tesouro são notáveis, e fazem dele a descoberta mais importante desse tipo em mais de 150 anos na Grã-Bretanha", informou o museu. "A descoberta tem importância global." Os vikings, marinheiros guerreiros que vinham das atuais Dinamarca e Noruega, começaram a atacar a costa da Grã-Bretanha no final do século oitavo. Menos de cem anos depois, tinham se estabelecido em grandes áreas do país, especialmente no norte. O maior tesouro viking já encontrado na Europa foi achado em 1840 em Cuerdale, no condado de Lancashire, norte da Inglaterra. Segundo o museu, o tesouro de Harrogate foi provavelmente enterrado por um líder viking durante o levante que se seguiu à rápida conquista do reino viking de Nortúmbria pelo rei anglo-saxão Athelstane, no ano 927. Os vikings deixaram de controlar a região em meados do século 10. Os objetos da arca recém-descoberta vêm do Afeganistão, da Rússia, da Irlanda e da Europa continental. A parte mais impressionante do tesouro, que tem mais de 600 moedas e um raro bracelete de ouro, é uma tigela de prata dourada, que segundo o museu veio provavelmente de um monastério de onde hoje fica a França. O tesouro precisa ser avaliado por um grupo de especialistas independentes para que seja determinado quanto os autores da descoberta vão receber por ele.