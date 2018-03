Museu apresenta obras de casais de artistas famosos

Uma exposição na cidade alemã de Colônia traz obras de casais em que os dois cônjuges eram artistas famosos e mostra a influência que um teve sobre o outro. A mostra no museu Wallraf-Richartz inclui 13 casais famosos como os mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera e o escultor Auguste Rodin com sua mulher Camille Claudell. Veja também: Galeria com fotos da exposição Segundo o museu, esta é a primeira vez que uma exposição aborda o tema e mostra como o amor influenciou a obra dos artistas. O estilo de alguns artistas foi claramente influenciado pelo parceiro, como mostram obras do pintor Vassili Kandinski e sua mulher Gabriele Münter. Algumas vezes essa influência perdurou até depois da separação, como no caso dos artistas Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely. "O amor e a paixão liberaram em muitos artistas uma grande energia criativa", dizem os organizadores. A mostra expõe cerca de cem obras das mais variadas épocas e tendências - desde o expressionismo até o dadaísmo. A exposição intitulada Künstlerpaare - Liebe, Kunst, Leidenschaft (Casais de artistas - amor, arte e paixão) fica em cartaz em Colônia até o dia 7 de fevereiro de 2009. Depois, a mostra irá para Haia, na Holanda, de fevereiro a junho de 2009. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.