Museu alemão recria face 'verdadeira' de Bach

Um museu alemão usou técnicas da medicina legal para reconstruir o que seria a verdadeira face do famoso compositor alemão Johann Sebastian Bach. Historiadores e antropólogos usaram alta tecnologia e as mais novas técnicas da medicina forense para tentar obter uma imagem fiel das feições de Bach. A reconstrução é a principal atração de uma nova exposição no museu Bachhaus (Casa de Bach), localizado na casa que o compositor nasceu, na cidade de alemã Eisenach. O projeto teve o apoio do centro de anatomia e identificação humana da Universidade de Dundee, na Escócia. Os especialistas tomaram por base um molde em bronze da caveira do compositor alemão e reconstruíram sua face no computador 323 anos depois de sua morte. Até hoje só existe um retrato de Bach, feito pelo pintor alemão Gottlob Haussmann que, no entanto, não é considerado uma representação fiel do compositor. Esta não é a primeira vez que se tenta descobrir a verdadeira face de Bach: um médico e um escultor alemães também usaram sua caveira para uma reconstrução facial em 1894. O resultado de suas pesquisas resultou em uma estátua a Johann Sebastian Bach, inaugurada em sua cidade natal em 1908. Cem anos depois, a antropóloga escocesa Caroline Wilkinson usou fotos e medidas da caveira, tomadas pelos dois alemães, para fazer o novo retrato do compositor. A foto divulgada pelo museu mostra um senhor de meia-idade, um tanto gorducho, e com vastas sobrancelhas. Johann Sebastian Bach é considerado um dos maiores compositores clássicos da história e viveu de 1685 a 1750. Entre suas obras mais conhecidas estão os Concertos de Brandenburgo e a Paixão, segundo São João. A exposição Bach no Espelho da Medicina com a reconstrução da face do compositor fica em cartaz no museu Bachhaus em Eisenach até o dia 9 de novembro de 2008. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.